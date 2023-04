Soudan du Sud: des experts de l'ONU dénoncent des violations "graves" des droits humains

Après avoir obtenu son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud, plus jeune Etat de la planète, a sombré dans une guerre civile entre les ennemis jurés Riek Machar et Salva Kiir, qui a fait près de 400.000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2018. Un accord de paix signé en 2018 prévoit le principe d'un partage du pouvoir au sein d'un gouvernement d'union nationale, avec M. Kiir au poste de président et M. Machar à celui de vice-président. Le gouverneur de l'Etat septentrional de l'Unité, Joseph Monytuil, ainsi que le lieutenant général des Forces de défense du peuple sud-soudanais, Thoi Chany Reat, ont été identifiés dans un nouveau rapport d'un groupe d'experts indépendants des Nations unies au Soudan du Sud qui détaille la responsabilité de l'Etat dans les meurtres, les viols et l'esclavage sexuel à grande échelle. La commission, qui a mené une enquête d'un an dans six Etats du Soudan du Sud et a publié un résumé partiel de ses conclusions en mars, a déclaré qu'aucune des personnes nommées dans le rapport final n'avait été tenue responsable de ses crimes. Selon le rapport, le gouverneur de l'Etat de l'Unité ainsi que le lieutenant-général Thoi Chany Reat sont impliqués dans les meurtres commis dans le comté de Mayom en aout 2022 durant lesquels quatre officiers rebelles capturés ont été sommairement exécutés par les troupes gouvernementales. Le rapport pointe également du doigt Gordon Koang, le commissaire du comté de Koch, dans le nord du pays, accusé d'avoir mené des attaques contre des civils dans un comté voisin entre février et avril 2022. (Belga)