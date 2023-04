TC Bruges - Un homme condamné à deux ans de prison ferme pour coups et blessures à Ostende

Le 5 octobre 2021, un témoin a vu deux hommes se battre dans la Dokter Verhaeghestraat. Un homme aurait brandi un couteau alors que la victime tenait une paire de ciseaux. Le coup de couteau dans la cuisse gauche de la victime aurait engagé son pronostic vital, et ce pendant plusieurs heures. La partenaire de la victime a identifié deux personnes comme suspects potentiels. La première a expliqué être intervenue lorsque la victime a été poignardée par un individu à vélo. Un témoin a reconnu la seconde comme étant l'agresseur. Il aurait enlevé le sang de son vélo et se serait enfui. Son ADN a d'ailleurs été retrouvé sur ce vélo. Le trentenaire avait déjà fait l'objet de quatre condamnations, principalement pour coups et vol. Le condamné, en possession de 4,2 grammes de cannabis et de 1.450 euros, a été appréhendé le 31 mars 2022 lors d'un retour à Ostende. L'enquête téléphonique a révélé de nombreux contacts dans le milieu de la drogue, motif potentiel de l'agression. Le procureur a requis trois ans de prison mais l'accusé a nié toute implication. Selon ses propres dires, il aurait acheté un téléphone portable à Roubaix cet après-midi-là, une demi-heure avant l'agression. La défense a même présenté une facture et une preuve de paiement. La possession d'une fausse carte d'identité italienne n'a pas été niée. (Belga)