TC Bruxelles - Course-poursuite qui s'est terminée par un accident: jugement attendu le 11 mai

Le jeune homme avait attiré l'attention d'agents de police de Dilbeek, en périphérie bruxelloise, en circulant avec un cyclomoteur dépourvu de feux. Les policiers ont tenté d'arrêter l'individu qui a pris la fuite à grande vitesse. Commence alors une course-poursuite au cours de laquelle le fugitif commet de multiples infractions au code de la route. Deux voitures de police sont d'ailleurs entrées en collision à un carrefour et l'une d'elles s'est renversée. Les quatre agents présents dans ce véhicule ont été blessés. L'un d'eux souffre d'une fracture ouverte, d'une autre fracture à la main et d'une commotion cérébrale. Le parquet avait requis douze mois de prison, un retrait de permis de 45 jours et 1.600 euros d'amende à l'encontre du prévenu. Le parquet a également déclaré accepter des mesures probatoires à condition que le jeune homme prouve qu'il ne consomme plus de stupéfiants. Ce dernier avait jusqu'au 3 avril pour présenter des analyses d'urine et/ou de sang en guise de preuve. Il n'a pas saisi cette opportunité, estimant que ces tests auraient "de toute façon probablement été positifs". Le tribunal se prononcera le 11 mai. (Belga)