Trois blessés lors d'un accident de tram à Gand

L'accident a eu lieu lundi après-midi aux alentours de 16h30. Un tram de la ligne 2 reliant les arrêts "Melle Leeuw" et "Zwijnaarde Bibliotheek", ne s'est pas directement arrêté au terminus. Légèrement blessés, le conducteur et deux passagers ont été transportés à l'hôpital. "Il est possible que le conducteur ait eu un malaise et n'ait pas pu arrêter le tram à temps", selon la police de Gand. La circulation du tram 2 est pour le moment interrompue, indique De Lijn. (Belga)