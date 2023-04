Un séisme de magnitude 7 frappe l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

L'épicentre du séisme, qui s'est produit peu après 04H00 lundi (dimanche 18H00 GMT), se situe à 97 km de la ville côtière de Wewak, à une profondeur de 62 km, selon l'USGS. Aucune alerte au tsunami n'a été émise. L'institut a précisé que le relâchement de terres meubles dans la zone du séisme pouvait potentiellement affecter les populations locales, bien que la région soit peu peuplée. Un pareil relâchement, appelé liquéfaction, peut provoquer des affaissements et des glissements horizontaux de terrain et des dégâts importants, a expliqué l'USGS. Le séisme a secoué une zone se trouvant 100 km à l'est de la frontière avec l'Indonésie, sur l'île de Nouvelle-Guinée. Fin février, un séisme de magnitude 6,2 avait frappé la région de Nouvelle-Bretagne dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. (Belga)