Accident de train aux Pays-Bas - Le Bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité (OVV) chargé de l'enquête (Infographie)

L'OVV s'est rendu sur les lieux directement après l'accident. "Il est encore trop tôt pour en définir les causes exactes", a souligné un porte-parole du bureau. Dans la nuit, le service de gestion des catastrophes de la province de Hollande méridionale (qui regroupe la police, les pompiers et les autorités locales) avait annoncé une collision entre un train de passagers et un autre de marchandises. En matinée, le gestionnaire national de l'infrastructure ferroviaire ProRail avait nuancé cette information, indiquant que les deux trains avaient heurté du matériel de chantier. Selon ProRail, une grue est impliquée dans l'accident, survenu vers 03h30. Le train de nuit, qui transportait une cinquantaine de passagers, a déraillé après avoir heurté du matériel de construction se trouvant sur les voies. La manière dont cette grue s'est retrouvée sur les rails doit encore être investiguée. Des travaux étaient en cours au moment de l'accident, rendant deux des quatre voies inopérables. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/map/55d7a272aebf0003b8eea1a34acfe2903770e89f992f5a92e2fadc4ef12513a5/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)