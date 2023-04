Accident de train aux Pays-Bas - Le gestionnaire du rail néerlandais déplore "un jour noir" pour les Pays-Bas

Selon ProRail, une grue est impliquée dans l'accident, survenu vers 03h30. Le train de nuit, qui transportait une cinquantaine de passagers, a déraillé après avoir heurté du matériel de construction se trouvant sur les voies. La partie avant du véhicule a fini sa course dans une prairie tandis que les wagons centraux se sont couchés sur les rails. La fin du convoi a été en proie à un incendie qui s'est déclaré après l'accident. Le conducteur fait partie des blessés légers. La manière dont cette grue s'est retrouvée sur les voies doit encore être investiguée. Des travaux étaient en cours au moment de l'accident, rendant deux des quatre voies inopérables, d'après ProRail. Un train de marchandises a également heurté le matériel de chantier, a précisé le gestionnaire. Le bilan s'établissait mardi matin à un mort et 39 blessés. Parmi ces derniers, 19 ont été transportés à l'hôpital. Les autres souffrent de blessures légères et sont soignés sur place. L'hôpital d'urgence UMC Utrecht, qui accueille les victimes de catastrophes, a été mis a contribution. Cette structure "dormante" au sein du centre médical universitaire d'Utrecht est opérationnelle en une demi-heure pour faire face à une crise aiguë. Le train de passagers ne sera remorqué qu'une fois effectuées les constatations nécessaires à l'enquête. (Belga)