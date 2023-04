Alejandro Valverde va effectuer son comeback à 42 ans comme coureur de gravel

Le dimanche 23 avril, Valverde épinglera son premier dossard en gravel à l'occasion de "La Indomable" disputée à Almeria, en Espagne. Six jours plus tard, le Murcien se présentera au départ de "The Traka", à Gérone également en Espagne. La discipline "gravel" prend de l'ampleur dans le cyclisme. Le premier championnat du monde s'est déroulé en octobre dernier à Veneto en Italie et a couronné Gianni Vermeersch devant l'Italien Daniel Oss et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Greg Van Avermaet, 4e, est resté au pied du podium. (Belga)