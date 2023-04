Appel Hainaut - Quinze ans de prison requis pour une double tentative de meurtre

Le ministère public a également demandé le maintient de la peine de huit ans infligée à l'intermédiaire et à deux exécutants. La nuit du 10 au 11 mai 2019, deux roues de la voiture de la victime ont été déboulonnées et un câble de freinage a été sectionné. Un couple est en aveux d'avoir commis les faits, à la demande de la compagne de la victime, fâchée d'avoir été trompée. Le 24 mai 2019, deux coups de feu ont été tirés dans la tête de la victime, qui se trouvait chez elle. Toujours en vie, l'homme a gardé des séquelles importantes de l'agression. Selon le ministère public, c'est sa compagne qui a commis les faits. La prévenue conteste, déclarant qu'un homme est entré dans la maison et qu'elle a reçu des coups. Pour le ministère public, elle a orchestré la mort de son compagnon, qui la trompait. Les deux saboteurs déclarent avoir reçu de l'argent de l'intéressée pour "faire du mal" à la victime. Mercredi, les avocats de la défense contesteront les intentions d'homicide. (Belga)