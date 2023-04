ATP Estoril - Sander Gillé et Joran Vliegen passent le premier tour au super tie-break

Gillé et Vliegen se sont fait surprendre par le duo hispanophone en concédant leur service à deux reprises dans la première manche, remportée en 28 minutes par Cachin et Zapata Miralles, 6-3. La deuxième manche a été contrôlée par le duo belge, qui a à son tour breaké par deux fois pour s'adjuger le set, 6-3, et forcer le super tie-break. Équilibré jusqu'à 5/5, le super jeu décisif a tourné à l'avantage de Gillé et Vliegen qui ont remporté cinq points consécutifs et décroché la victoire. Les deux Limbourgeois lancent ainsi leur saison sur terre battue après une demi-finale à l'ATP 500 de Dubaï début mars. Au deuxième tour de ce tournoi joué sur terre battue, Gillé et Vliegen seront opposés au tandem qui associe le Moldave Radu Albot (ATP 563 en double) et le Roumain Victor Vlad Cornea (ATP 95 en double). Ces derniers ont battu le Colombien Nicolas Barrientos (ATP 535 en double) et l'Uruguayen Ariel Behar (ATP 51 en double), au super tie-break également, 7-5, 4-6, 10/7. (Belga)