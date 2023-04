ATP Monte Carlo - Carlos Alcaraz, diminué physiquement, renonce aussi à jouer à Monte-Carlo

L'ancien N.1 mondial, désormais 2e à l'ATP derrière Novak Djokovic, a expliqué sa décision sur Twitter. Battu par Jannik Sinner en demi-finales à Miami, dont il était tenant du titre, Alcaraz a précisé : "J'ai terminé mon dernier match à Miami avec une gêne physique. Après avoir consulté mon médecin le Dr Lopez Martinez à Murcie aujourd'hui (mardi) et avoir été évalué, je ne serai pas en mesure d'aller à Monte Carlo pour commencer la tournée sur terre battue" "Je souffre d'arthrite post-traumatique à la main gauche et de douleurs musculaires à la colonne vertébrale, qui ont besoin de repos pour faire face à tout ce qui s'annonce", a précisé le vainqueur d'Indian Wells. Âgé de 19 ans, Alcaraz a connu plusieurs soucis physiques depuis l'année dernière et sa victoire à l'US Open. Il avait été écarté des courts pendant quatre mois à la suite d'une blessure aux abdominaux, qui l'a privé du Masters, suivie d'une autre aux ischio-jambiers, qui l'a obligé à renoncer à l'Open d'Australie. Cela ne l'a pas empêché de remporter le titre à Buenos Aires dès son retour à la compétition le 19 février, de jouer la finale une semaine plus tard à Rio au cours de laquelle il a souffert de la jambe droite. Il s'est ensuite imposé au Masters 1000 d'Indian Wells. Cette victoire, combinée à l'absence de Djokovic aux États-Unis faute d'être vacciné contre le Covid, lui avait permis de retrouver la place de N.1 mondial le 20 mars avant de la "rendre" au Serbe lundi. (Belga)