ATP Monte Carlo - Félix Auger-Aliassime rejoint la liste des forfaits

Le Canadien a annoncé sa décision après les deux Espagnols. Le N.7 mondial connaît lui aussi des problèmes physiques. "Malheureusement je devrai me retirer du Rolex Monte Carlo Masters cette année. C'est toujours un tournoi que j'adore jouer et que j'attends avec impatience chaque année. Il fait maintenant quelques semaines que j'ai des douleurs au genou gauche et j'ai décidé qu'il était mieux pour moi de prendre un peu temps à fin d'être en pleine forme pour mon prochain tournoi l'Open de Madrid", a écrit le Québécois sur Instagram. Auger-Aliassime, 22 ans, n'a jamais brillé à Monte-Carlo étant éliminé au 2e tour en 2021 et au premier l'année dernière. (Belga)