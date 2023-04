Bangladesh: un gigantesque incendie dévaste un marché aux vêtements de Dacca

Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent, mais les propriétaires de magasins et les responsables des sapeurs-pompiers ont déclaré que le célèbre marché de Bongo Bazar, et trois autres petits marchés alentour, avaient été presque entièrement détruits par le feu. "Quelque 600 pompiers (...) s'efforcent de maîtriser l'incendie", a déclaré à l'AFP Rakibul Islam, un porte-parole des sapeurs pompiers, précisant que le feu s'était déclaré mardi vers 06h00 du matin (02h00 heure belge) et faisait toujours rage en fin de matinée. Des équipes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont été déployées pour aider à maîtriser l'incendie, selon les autorités militaires. Les propriétaires des magasins, sous le choc, en larmes et assis sur la chaussée, étaient désespérés de voir partir en fumée leurs dernières chances de récupérer les stocks de vêtements qu'ils comptaient vendre pour l'Aïd, la plus importante fête musulmane de l'année. "J'ai tout perdu. J'ai emprunté 1,5 million de taka (14.200 dollars) pour acheter des vêtements pour l'Aïd", a déclaré en pleurs le propriétaire d'une échoppe. Bongo Bazar est l'un des principaux marchés de Dacca où les vêtements, produits pour de grandes marques occidentales dans les usines du Bangladesh et rejetés au contrôle qualité, sont vendus à des prix dérisoires. (Belga)