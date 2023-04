Cambrex ouvre une installation de stockage à température contrôlée à Villers-le-Bouillet

"À la suite de notre acquisition de Q1 Scientific (Irlande, NDLR.) en juin 2022, nous avons observé une augmentation croissante de la demande pour les services de stockage à température contrôlée. Cette extension offre une capacité facilement accessible en Europe continentale, ainsi qu'une flexibilité pour réagir rapidement et efficacement à l'évolution des exigences des clients", commente Tom Loewald, CEO de Cambrex. Situé à proximité de Liège et à environ 90 kilomètres de Bruxelles, le site de Villers-le-Bouillet s'étale sur une superficie de 1850 m². Il offre "35.000 espaces de stockage pour toutes les zones climatiques clés des ICH (critères d'harmonisation pour l'approbation et l'autorisation de mise sur le marché des nouveaux médicaments, NDLR.), y compris les essais de stabilité à long terme, intermédiaires et accélérés", détaille le communiqué. Au cours des années à venir, le groupe investira jusqu'à cinq millions d'euros dans l'installation belge et emploiera pas moins de 10 personnes. Cette extension vient compléter la présence actuelle de Q1 Scientific à Waterford, en Irlande, et s'inscrit dans la stratégie de Cambrex d'élargir son portefeuille de solutions spécialisées pour le développement et la fabrication pharmaceutiques à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. (Belga)