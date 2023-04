Challenger de Murcie - Michael Geerts s'incline au 1er tour à Murcie au bout d'un match disputé

Après avoir pris le service de son adversaire, Geerts a maintenu l'écart pour s'adjuger la première manche, 6-4, non sans avoir eu besoin de quatre balles de set. Dans le deuxième set, il a concédé son service avant de le reprendre pour s'offrir une chance de remporter la rencontre, mais Ritschard a réussi un jeu blanc sur le service de Geerts pour prendre la manche, 6-4. Dans le troisième et dernier set, le N.5 belge a pris l'ascendant avec un break, mais il a concédé son service dans la foulée, avant de le perdre une deuxième fois et de permettre à son adversaire de remporter le set, 6-3, et le match au bout d'une bataille disputée. Michael Geerts ne quitte cependant pas le tournoi à l'issue de son élimination en simple. L'Anversois de 28 ans est associé à son adversaire du jour dans le tableau de double. Ils joueront leur premier tour mercredi contre le duo formé du Russe Bogdan Bobrov (ATP 425) et de l'Italien Lorenzo Giustino (ATP 221). L'autre Belge présent à Murcie, Kimmer Coppejans (ATP 196) joue en fin de journée son match du premier tour du simple face à l'Australien Omar Jasika (ATP 252) qu'il n'a jamais croisé en compétition. En cas de victoire, le N.4 belge aura la possibilité de défier l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 116), 2e tête de série, ou le vétéran espagnol Feliciano Lopez, 41 ans, ex-12e mondial aujourd'hui classé 588e, qui bénéficie d'une invitation. (Belga)