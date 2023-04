Coupe CEV - Roulers à deux sets de la conquête de sa seconde coupe européenne

Les joueurs de Steven Vanmedegael devront toutefois se méfier comme du lait sur le feu des Modénais qui voudront à coup sûr venger le score concédé le 29 mars (21-25, 23-25, 21-25). L'équipe la plus titrée d'Italie (12 championnats, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes CEV et 5 Challenge Cups) n'a pas su saisir sa chance à domicile. Elle doit s'imposer 0-3 ou 1-3 pour arracher le "golden set", le "set en or" qui porterait plus que jamais son nom. Et elle a les moyens pour y parvenir avec dans ses rangs le Brésilien Bruno Rezende, le Turc Adis Lagumdzija et le Français Earvin Ngapeth, voire le Bruxellois Tomas Rousseaux qui a joué à Roulers entre 2011 et 2015. Lauréats de la Coupe de Belgique cette saison, les Flandriens ont pu préparer ce match historique à leur aise, leur match de play-offs du championnat à Alost ayant été reporté au 19 avril. Les champions de Belgique auront à coeur d'éviter de devoir jouer un "set en or". Ils sont conscients que ce serait une erreur de croire que ce match retour sera une formalité. Tout commencera par la réception des services adverses pour le "Team Blue". Il faudra ensuite que Stijn D'Hulst et Pablo "Kuka" Kukartsev emmènent dans leurs sillages leurs partenaires comme ce fut le cas il y a huit jours en Émilie-Romagne. (Belga)