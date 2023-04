Delhaize - Une quarantaine de magasins toujours portes closes

Il y a près d'un mois, la direction de Delhaize a annoncé vouloir franchiser l'ensemble de ses 128 magasins en gestion propre, ce qui a suscité une levée de bouclier de la part des syndicats et l'incompréhension chez les travailleurs. Delhaize avait lancé un service temporaire de livraisons à domicile gratuites début mars. Cette mesure a été prolongée jusqu'à la fin du mois d'avril. Il n'est en revanche pas encore possible de commander des produits alimentaires en ligne et de les retirer en magasin, car le groupe n'est pas en mesure d'en assurer la continuité, a précisé le porte-parole. (Belga)