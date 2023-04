Elargissement de l'Otan - Zelensky présente ses "sincères félicitations" à la Finlande pour son adhésion à l'Otan

"Mes sincères félicitations à la Finlande et au président Sauli Niinistö pour l'adhésion à l'Otan", a salué sur Telegram M. Zelensky, dont le pays ambitionne également d'intégrer l'Alliance atlantique. La Finlande est officiellement devenue mardi le 31e membre de l'Otan, alors que l'adhésion de la Suède est encore bloquée par la Turquie et la Hongrie. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, présent mardi à Bruxelles, a réitéré le souhait de Kiev d'adhérer à terme à l'Otan et de suivre l'exemple de la Finlande. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé le 30 septembre dernier, en pleine guerre avec la Russie, une "adhésion accélérée à l'Otan". Mais les alliés ne se sont pas encore prononcés sur cette demande. (Belga)