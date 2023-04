Interpellation dans le Haut-Rhin d'un mineur, soupçonné de préparer un attentat

"Dans le cadre de son travail de renseignement", la DGSI avait "détecté" le profil de ce mineur de moins de 15 ans, "manifestement acquis aux thèses de l'État islamique", a-t-on ajouté de même source, confirmant une information du journal L'Alsace et du Parisien. "Il était déterminé à fabriquer des explosifs", a-t-on poursuivi, en soulignant que les perquisitions toujours en cours avaient d'ores et déjà démontré qu'il en avait confectionnés". "Les investigations devront désormais établir s'il existait un projet d'action associé et à quel stade il en était", a-t-on complété. Les enquêteurs sont intervenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Parquet national antiterroriste (PNAT) pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", selon le Parisien. L'adolescent a été interpellé à son domicile tôt mardi matin à Rosenau, une commune de 2.400 habitants. (Belga)