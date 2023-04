Invasion de l'Ukraine - Biden et Macron souhaitent l'aide de Pékin pour accélérer les efforts de paix

Cette discussion entre les deux chefs d'État a eu lieu quelques heures avant le départ d'Emmanuel Macron pour une visite d'État de trois jours en Chine, à Pékin puis Canton. Cette conversation a montré la "volonté commune de la France et des États-Unis d'engager les Chinois à accélérer avec nous la fin de la guerre en Ukraine et construire une paix durable", a-t-on précisé de même source. Au cours de cette discussion, les présidents américain et français ont également souhaité "obtenir des Chinois une contribution à l'effort global de solidarité Nord-Sud" et "construire avec la Chine un agenda commun sur climat et biodiversité". Au cours de cette visite d'État en Chine, de mercredi à samedi, Emmanuel Macron doit avoir des entretiens avec son homologue Xi Jinping qui, du fait de sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine, apparaît déterminant dans les efforts pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. (Belga)