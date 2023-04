Jacinda Ardern traquera les contenus extrémistes et terroristes en ligne

Le Premier ministre Chris Hipkins a indiqué qu'il avait nommé Jacinda Ardern au poste d'envoyée spéciale pour le "'Christchurch Call" (Appel de Christchurch), créé à la suite de l'attaque terroriste de Christchurch qui avait fait 50 morts en 2019. Cette initiative, à laquelle collaborent les autorités, le secteur technologique et la société civile, entend éliminer les contenus violents et extrémistes en ligne. L"Appel de Christchurch a été une "priorité de politique étrangère" pour le gouvernement Arden et l'ancienne dirigeante est "tout indiquée" pour ce rôle. "Ses relations avec les dirigeants et les entreprises technologiques et sa volonté de changement contribueront à augmenter le rythme et l'ambition du travail que nous effectuons dans le cadre de l'Appel de Christchurch", a déclaré Chris Hipkins. "Le leadership de Jacinda Ardern sur l'Appel de Christchurch a fait de la Nouvelle-Zélande et du monde un endroit plus sûr." Mme Ardern ne sera pas rémunérée pour cette fonction et rendra compte de ses activités directement à M. Hipkins. Jacinda Ardern a démissionné de façon inopinée de son poste de Première ministre en janvier. Elle doit prononcer son dernier discours au parlement mercredi. (Belga)