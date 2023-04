La qualité du travail était en baisse en Belgique en 2021

Des chercheurs de l'ULB, l'ULiège, la KULeuven et la VUB ont analysé les données recueillies dans l'étude Eurofound, pour laquelle 4.000 travailleurs belges avaient été interrogés. Il ressort de leurs conclusions une détérioration de la santé des travailleurs par rapport à l'enquête précédente. Lors des interviews, 51% des répondants belges indiquaient avoir eu des douleurs au dos au cours des 12 derniers mois, 56% se plaignaient de douleurs musculaires à la nuque, aux épaules ou au cou et 48% de maux de tête et/ou de fatigue oculaire. Au niveau des risques psychosociaux, 7% des répondants disaient ne "vraiment pas" ou seulement "parfois" s'être sentis bien au travail au cours des deux semaines précédentes, alors qu'environ quatre travailleurs sur cinq se disaient énergétiques et motivés au travail. En ce qui concerne les relations de travail, 9% des répondants ont affirmé avoir été victime de harcèlement ou d'intimidations au cours de l'année écoulée. Ils n'étaient que 3% six ans auparavant. Globalement, les douleurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques, sont plus présentes chez les travailleurs de moins de 55 ans. Selon les chercheurs, cela peut signifier que les personnes qui souffraient ont quitté prématurément le marché de l'emploi et n'y sont donc plus au-delà de 55 ans. "La santé, le bien-être psychologique et la satisfaction au travail pourraient donc influencer fortement la décision de rester en emploi en fin de carrière, peut-être même plus que la qualité du travail", concluent-ils. Par ailleurs, la qualité de l'emploi était perçue plus positivement en 2021 que lors de la précédente enquête. Les répondants faisaient état de plus de sécurité d'emploi et de plus nombreuses opportunités de carrière. (Belga)