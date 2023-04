La Wallonie réforme ses outils d'aménagement du territoire

Pour rappel, le CoDT rassemble les règles applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vue d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Le SDT est, quant à lui, le document d'orientation qui détermine la stratégie territoriale pour la Wallonie. Les réformes adoptées par l'exécutif portent notamment sur l'adaptation du CoDT aux objectifs de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation en créant le concept d'optimisation spatiale. Le concept de centralités y devient la clef de voute d'une nouvelle politique d'aménagement du territoire qui oriente les projets préférentiellement vers les lieux les mieux équipés. Elles permettent également de préciser l'espace réservé aux activités économiques et d'abroger le décret de 2015 relatif aux implantations commerciales, ce qui aura pour conséquence de transformer les futurs permis d'implantations commerciales en permis d'urbanisme. Elles proposent enfin davantage de flexibilité dans les charges d'urbanisme et intègrent les recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur les inondations tout en veillant à soutenir la participation citoyenne. "La concrétisation de ces deux réformes sur lesquelles nous travaillons depuis deux ans est un pas majeur pour l'avenir du cadre de vie en Wallonie", a résumé le ministre Borsus. Avec ces textes, "nous amenons de la flexibilité dans la procédure ainsi que des moyens permettant un plus large accès de tous aux processus décisionnels en aménagement du territoire et en urbanisme", a-t-il conclu. (Belga)