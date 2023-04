Les fraudes par des prestataires de soins en nette augmentation

Entre 2021 et 2022, le nombre de dossiers de fraude clôturés par l'Inami est passé de 43 à 81 et le montant de ces fraudes a plus que doublé, de 3,1 millions à 6,7 millions d'euros. "Nous confirmons qu'il y a une nette augmentation du nombre de fraudes par les dispensateurs de soins, et que celles-ci se sont diversifiées et internationalisées", indiquent à L'Echo Erik Rossignol, directeur de l'information du service d'évaluation et de contrôles médicaux de l'Inami, et Patricia Bautmans, directrice du service régional Bruxelles-Brabant wallon. Parmi les modes de fraude principaux figurent les infractions effectuées via le tiers payant, qui permet au patient de ne rien payer - ou presque -, le prestataire se faisant directement rembourser son acte auprès de l'Inami. Ce système a maints avantages mais il empêche le patient de contrôler les soins déclarés par son prestataire. (Belga)