L'Imec va collaborer avec le fabricant de puces électroniques japonais Rapidus

Le récent consortium japonais a pour objectif de commencer la production de ses puces de pointe, des puces de 2 nanomètres à haute performance, entre 2025 et 2030. L'Imec participera spécifiquement à la production de masse de ces semi-conducteurs. Lors de la mission économique belge au Japon en décembre 2022, les deux entreprises technologiques avaient déjà partagé leur intention d'un rapprochement, en signant une première déclaration d'intention. Un accord aussi politique puisque le ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, Yasutoshi Nishimura, et le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA), ont signé cette déclaration. "Nous sommes très heureux de ce partenariat", a annoncé le CEO d'Imec, Luc Van den hove. "Maintenant que Rapidus fait partie de notre programme 'Core Partner', nous pouvons l'aider encore mieux avec les recherches qui vont former la base des applications de communication 5G, d'informatique quantique, des centres de données, des véhicules autonomes et des villes intelligentes du futur", ajoute le CEO. "Cette collaboration nous donne accès aux technologies les plus avancées d'Imec, à ses solutions systèmes, à sa ligne pilote de pointe et à son vaste réseau de partenaires", a pour sa part déclaré le patron de Rapidus, Dr Atsuyoshi Koike. Le CEO japonais a affirmé son ambition internationale: "C'est ainsi que nous souhaitons replacer le Japon sur la carte mondiale en termes de fabrication de puces." (Belga)