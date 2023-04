L'occupation temporaire du Grand Hospice est prolongée de deux ans

Le président du CPAS, Khalid Zian, se dit convaincu par le tiers-lieu et les activités pluridisciplinaires qui s'y développent: "Ce partenariat a permis de créer un centre d'animation au cœur duquel est placée la diversité des activités et des publics". Le Grand Hospice, qui accueille une trentaine d'associations, a bouclé sa première année d'activité en décembre 2022 en affichant un taux d'occupation presque complet, avec 140 occupants. Depuis son ouverture, l'établissement a accueilli plus de 150.000 visiteurs. Pour la suite, l'équipe ambitionne de décupler son impact social en développant sa visibilité, notamment par le biais de nouveaux partenariats avec des organisations externes telles que les Plaisirs d'Hiver. Le Grand Hospice souhaite également organiser de nouveau des événements qui ont un "impact positif". (Belga)