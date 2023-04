Première microchirurgie réalisée avec succès à l'UZ Brussel à l'aide d'un bras robotisé

Le nouveau système, relié à un microscope chirurgical, suit les mouvements du médecin et les exécute avec une précision jusqu'à 20 fois supérieure, à l'aide de micro-instruments. Il filtre les tremblements, même minimes, ce qui réduit le risque de lésions tissulaires et accélère le rétablissement des patients. Le robot pourra notamment servir pour des procédures plastiques et reconstructives complexes, comme dans le cas de lymphœdèmes ou de cancers du sein, où le chirurgien doit reconnecter des structures anatomiques très fines, telles que des vaisseaux sanguins, des nerfs ou des vaisseaux lymphatiques, dont le diamètre est souvent inférieur à 0,8 millimètre. Un premier pontage lympho-veineux a été réalisé avec le bras robotisé par l'équipe de chirurgie plastique et reconstructive de l'UZ Brussel, sur une patiente souffrant d'un lymphœdème au niveau du bras suite à un cancer du sein. Le diamètre des vaisseaux opérés était de 0,4 millimètre. (Belga)