Séisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée: au moins sept morts, selon un nouveau décompte

L'épicentre du séisme, qui s'est produit peu après 04h00 lundi (dimanche 20h00 heure belge), se situait à une profondeur de 62 km, dans une zone recouverte par la jungle, à 97 km de la ville côtière de Wewak. Le bureau provincial de gestion des catastrophes a annoncé que le séisme avait fait au moins sept morts et 17 blessés. Un précédent décompte lundi avait fait état de trois morts. Les équipes de l'association humanitaire Samaritan Aviation ont évacué des blessés graves par avion, a expliqué le responsable de l'organisation pour le pays, Chris Cooke. Au moins 178 habitations ont été détruites dans la région de Karawari, près de l'épicentre du séisme, selon Emil Kongian, un responsable local. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), le relâchement de terres meubles dans la zone du séisme, un phénomène appelé liquéfaction, peut provoquer des affaissements et des glissements horizontaux de terrain, causant des dégâts importants. La Papouasie-Nouvelle-Guinée connaît une activité sismique fréquente. En dehors des grandes villes, les zones sont peu peuplées et les bâtiments qui existent sont souvent en bois. Fin février, un séisme de magnitude 6,2 avait frappé la région de Nouvelle-Bretagne dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.