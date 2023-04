Stromae annule ses concerts jusqu'à la fin mai pour des raisons de santé

Au total, ce sont quinze dates de concert du Bruxellois, en tournée européenne pour promouvoir son album "Multitude", qui sont annulées. "Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant" précise le chanteur de 38 ans dans une publication sur Instagram. "Je partage cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je dois écouter mes limites." Stromae avait déjà annulé six dates de concert ces deux dernières semaines, que ses producteurs avaient justifié par des "raisons médicales", sans préciser. Le Bruxellois avait pris une longue pause dans sa carrière à cause d'un burn-out et une dépression causés par l'enchaînement de concerts pour son album "Racine carrée", sorti en 2013. Il avait marqué son grand retour dans l'industrie musicale en 2022 avec son album "Multitude" avant de remonter sur scène pour la première fois, en été. Son dernier album a remporté le prix du meilleur album et de l'artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique françaises au mois de février. (Belga)