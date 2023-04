TC Verviers - Jusqu'à 5 ans de prison pour des plantations de cannabis à Dison, Herstal et Verviers

L'enquête a débuté le 22 décembre 2021 avec des soupçons concernant une plantation de cannabis, rue Albert 1er à Dison. Une perquisition menée sur place avait permis de découvrir, entre autres, du matériel, de l'engrais, des ampoules et cinq chambres de culture contenant un total de 2.350 plants de cannabis. L'enquête avait permis de découvrir un autre site de culture, rue Pépin à Herstal et un troisième, avenue Mullendorf à Verviers. Là, ce sont deux chambres de culture qui avaient été découvertes avec 1.369 pots remplis de terreau. Le prévenu principal, un homme né en 1973, est impliqué dans les trois plantations. Le tribunal a estimé qu'il était à la tête d'une organisation de malfaiteurs et l'a condamné à une peine de 5 ans de prison. Des biens illégaux pour un montant total de 63.700 euros ont été confisqués, de même que trois véhicules appartenant au prévenu. L'homme devra aussi s'acquitter des frais de la procédure, pour un montant de 6.621 euros. Ses deux comparses se sont vus infliger des peines de 3 ans et 18 mois de prison. Ils doivent aussi s'acquitter des frais de procédure pour des montants respectifs de 2.495 et 1.288 euros. (Belga)