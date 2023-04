Tensions à Taïwan - La Chine promet de "défendre fermement sa souveraineté" avant la rencontre Tsai-McCarthy

La dirigeante taïwanaise, issue d'un parti indépendantiste et à ce titre bête noire de Pékin, prévoit de faire une escale aux États-Unis à son retour d'une tournée diplomatique en Amérique centrale. Membre du Parti républicain, Kevin McCarthy a confirmé qu'il rencontrerait mercredi Tsai Ing-wen en Californie. "La Chine est fermement opposée (...) à ce que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, troisième personnage de l'administration américaine, rencontre Tsai Ing-wen", a indiqué Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "La Chine va suivre de près l'évolution de la situation et va défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale", a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse régulière. La Chine estime que l'île de Taïwan, peuplée de 23 millions d'habitants, est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à unifier au reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine en 1979 et ne doivent en théorie avoir aucun contact officiel avec la République de Chine (Taïwan), en vertu du "principe d'une seule Chine" défendu par Pékin. En août dernier, Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre américaine des représentants, avait pourtant visité Taïwan, provoquant l'ire de la Chine qui avait procédé en représailles à de très importants exercices militaires autour de l'île. (Belga)