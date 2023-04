Tirs dans une école primaire à Nashville - L'auteure de la tuerie planifiait son attaque depuis des mois, selon la police

Ancienne écolière de cette école chrétienne privée, Audrey Hale, armée jusqu'aux dents, a tiré à 152 reprises, tuant trois enfants de neuf ans et trois adultes, selon la police de Nashville. Les enquêteurs analysent toujours les écrits retrouvés dans la voiture et au domicile de l'auteure de la tuerie. L'enquête semble confirmer à ce stade qu'Audrey Hale a agi seule. Le mobile de l'assaillante n'a pas encore été établi, selon la police, mais on sait depuis la découverte d'un manifeste écrit par l'auteure de la tuerie que d'autres lieux figuraient comme cibles potentielles. Plusieurs milliers de personnes ont participé lundi à Nashville à une marche visant à dénoncer les violences par armes à feu, une semaine jour pour jour après le drame. (Belga)