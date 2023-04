Tour du Pays Basque - Bahrain-Victorious perd son leader Pello Bilbao victime d'une infection respiratoire

Lundi à Labastida, Bilbao, 33 ans, a terminé 69e dans le peloton de l'étape d'ouverture remportée par le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers). L'année dernière, il avait remporté la 3e étape au Pays Basque et terminé 5e du classement final, juste derrière Remco Evenepoel, et à 32 secondes du vainqueur Daniel Martinez. Cette saison, Bilbao a remporté une étape du Tour Down Under et a terminé troisième au classement général. Il a également aligné des top 10 au Tour de Valence (4e), au Tour des Émirats (4e) et aux Strade Bianche (7e). (Belga)