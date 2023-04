Tour du Pays Basque - Même Schelling, vainqueur de l'étape, s'est montré critique: "Ce finish était dangereux"

"Je ne comprends pas que l'UCI ait approuvé cette fin d'étape", a déclaré Schelling après la course. "Envoyer tout un peloton dans une descente comme ils l'ont fait ici, c'est beaucoup trop dangereux. Et les chutes (dont celle de l'Espagnol Marc Soler, ndlr) l'ont prouvé. La plupart des équipes ne s'attendaient pas à un sprint, mais je l'avais vu venir. La dernière montée était facile". Pourtant, tout s'est bien passé pour Schelling, qui a remporté sa première victoire de la saison au sprint. "J'ai réussi à surmonter le danger", a-t-il expliqué en souriant. "J'étais bien placé dans la descente, j'ai pu éviter les chutes et j'ai trouvé de l'espace quand le peloton s'est un peu arrêté à un kilomètre de l'arrivée. J'ai lancé mon sprint à cinq cents mètres de la ligne et je savais qu'avec les virages, personne ne passerait". (Belga)