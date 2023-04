Trophée Princesse Sofia - Débuts difficiles pour Emma Plasschaert, 33e en ILCA 6

Plasschaert a terminé 29e et 10e des deux régates du jour. Avec 39 points, elle pointe en 33e position au classement. La Néerlandaise Marit Bouwmeester est en tête avec 4 points, juste devant l'Américaine Charlotte Rose (5) et la Polonaise Wiktoria Golebiowska (6). Eline Verstraelen est 45e avec 47 points. En ILCA 7, William De Smet est 19e avec 20 points, après une 4e et une 16e place. Le Croate Tonci Stipanovic trône en tête avec 3 points. Dans ces deux catégories, dix régates sont au programme avant la course aux médailles. En 49er, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck ont pris un bon départ, se classant 2es et 6es pour finir la journée en 5e position avec 8 points. Les Français Kévin Fischer et Yann Jauvin ont remporté les deux courses et dominent le classement avec 2 points. Isaura Maenhaut et Anouk Geurts occupent également la 5e position, en 49er FX, avec 11 points grâce à une 3e et une 8e place. Les Néo-Zélandaises Jo Aleh et Molly Meech (6 points) sont en tête. En Nacra 17, Lucas Claeyssens et Mira Vanroose sont 36e avec 40 points dans un classement dominé par les Italiens Gianluigi Ugolini et Maria Giubilei (6 points). En 49er, 49e FX et Nacra 17, 12 régates se disputent avant la course aux médailles. Daan Baute (34 points) est 39e en Formule Kite, où trois régates ont été disputées. L'Allemand Jannis Maus (4 points) est premier. Minh Claeys n'a pas pris le départ. Il y a 16 régates avant la 'medal race'. Seule catégorie à pouvoir disputer une régate lundi, l'IQ FOIL est restée à l'arrêt mardi. Cyril Evrard est donc toujours 97e. (Belga)