Trottinettes en libre service - Le MR demande un contrôle et des sanctions renforcés, allant jusqu'à l'exclusion

Lundi la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) avait affirmé qu'une interdiction des trottinettes électriques en libre service n'était pas à l'ordre du jour à Bruxelles où il importe, selon elle, de mesurer les effets des dispositions prises et encore à prendre. Toutefois, si d'ici un an, il n'y a pas d'amélioration, des mesures plus strictes seront envisagées", avait-elle ajouté. Pour David Weytsman, le gouvernement bruxellois laisse l'anarchie s'installer sur les routes et trottoirs. Il est temps de contrôler et d'organiser le marché. Tout le monde se plaint de ce qui représente un réel problème de santé publique en regard des chiffres édifiants de l'année: +18% des accidents corporels, +30% de décès, triplement des accidents impliquant une trottinette,...". Le MR propose un plan d'actions concret destiné à permettre de mieux encadrer l'utilisation des trottinettes. Les libéraux demandent de réunir un groupe de travail composé de la ministre, de l'administration, des experts et les opérateurs sur les problèmes d'insécurité routière; la mobilisation du conseil exécutif des ministres de la mobilité concernant les problèmes de trottinettes dans les grandes villes; une augmentation des amendes et sanctions liés aux infractions; un renforcement du contrôle de la qualité des trottinettes; la détection automatique des trottinettes sur les trottoirs pour empêcher d'y rouler et d'y stationner. Autres exigences du MR: l'exclusion des contrevenants grâce à l'immatriculation des trottinettes encore à imposer; la détection d'une double occupation sur les trottinettes et l'exigence de la carte d'identité au moment de l'inscription. (Belga)