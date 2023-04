Accident de train aux Pays-Bas - Accident ferroviaire aux Pays-Bas: un chantier "colossal" pour dégager le train

Il faut construire un pont pour mettre en place une grue capable de hisser les wagons par-dessus un canal qui sépare la voie ferrée du champ. "C'est un chantier colossal, il faut un pont suffisamment solide pour dégager le train", a déclaré à l'AFP Martijn de Graaf, porte-parole de ProRail. "Les wagons sont dans un pré à côté d'un canal et d'un chemin étroit qui n'est pas fait pour cela", a souligné le porte-parole, sur place mercredi. Le pont nécessaire pèsera entre 100 et 200 tonnes, selon le média néerlandais RTL Nieuws. Le train à deux étages reliant Leiden à La Haye, avec environ 50 passagers à bord, a déraillé mardi après avoir percuté une grue qui se trouvait sur les rails pour des travaux de maintenance sur deux des quatre voies. Cette grue avait été percutée peu avant par un train de marchandises qui venait en sens inverse. Ce train, resté sur les rails, a déjà été dégagé en partie. Le conducteur de la grue a perdu la vie et une trentaine de passagers du train de voyageurs ont été blessés dans le pire accident ferroviaire du pays depuis plusieurs années. "Les dégâts sur la voie sont immenses, l'infrastructure est très endommagée, l'intérieur des trains est dévasté", a constaté Martijn de Graaf. Une enquête pénale a été ouverte. Les autorités ferroviaires et le conseil de sécurité du pays enquêtent également sur la cause de l'accident. (Belga)