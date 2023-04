Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se distingue en terminant en légère hausse

Quatorze éléments du BEL 20 étaient toujours teintés de rouge mais, il bénéficiait du soutien de arGEN-X (343,80) et UCB (85,36) qui bondissaient de 3,68 et 3,37%, Elia (124,40) s'appréciant de 1,63%. Melexis (99,70) et Aperam (30,92) emmenaient toujours les baisses en chutant de 3,58 et 3,62% devant D'Ieteren (172,20) et Umicore (29,63) qui abandonnaient 2,71 et 2,50%, WDP (27,04) reculant de 1,60%, Aedifica (71,85) et Cofinimmo (81,05) de 1,91 et 1,52%. Solvay (103,05) perdait 1,72% tandis que Galapagos (34,77) gagnait 1,10%, Barco (27,08) et GBL (77,86) cédant 1,38 et 0,66%. Deceuninck (2,45) et Unifiedpost (4,015) chutaient par ailleurs de 3,1 et 4,4% tandis que des pertes de plus de 2,5% étaient relevées en Colruyt (25,21), VGP (81,50) et Xior (27,80). Onward Medical (4,68) et MDxHealth (0,299) abandonnaient enfin 3,1 et 3,8% en compagnie de Celyad (0,786) qui chutait de 5,3%, Fagron (15,99) et Biosenic (0,1475) progressant par contre de 2,8 et 4,6%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0925 USD, contre 1,0955 dans la matinée et la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 59.325 euros, en progrès de 25 euros. (Belga)