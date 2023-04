Deux arrestations après l'agression d'une personne mentalement déficiente

Originaire d'Evergem, la victime présente l'âge mental d'un enfant de 6 ans et est très naïve. Elle séjourne depuis trois ans à Sint-Kruis-Winkel, où elle vit en autonomie tout en étant accompagnée. Lorsque le jeune homme a été contacté par un individu de Zottegem, il a immédiatement donné suite à la proposition. On lui promettait 10 euros et un GSM mais une fois arrivé sur place, il a été passé à tabac. Ses agresseurs ont filmé la scène. Comme il essayait de fuir vers la gare, il a à nouveau été frappé. Cet épisode a également été filmé. Il a reçu un coup de poing et des coups de pied à la tête, avant de perdre connaissance. Les auteurs ont été appréhendés. Les deux hommes, âgés de 23 et de 57 ans, ont été placés sous mandat d'arrêt. La chambre du conseil a confirmé leur détention. (Belga)