Elargissement de l'Otan - Le ministre suédois des Affaires étrangères prévoit une réunion bilatérale avec la Hongrie

M. Billström a déclaré qu'il ressentait un grand soutien de la part des autres alliés pour l'adhésion de la Suède à l'Otan. Celle-ci a été ratifiée par 29 des 31 États membres, seules la Hongrie et la Turquie la retardant encore. Selon le ministre, la Suède a rempli toutes les obligations du mémorandum trilatéral avec la Finlande et la Turquie sur l'adhésion des deux pays nordiques à l'Otan. "Nous pensons avoir tout fait", a déclaré M. Billström. Selon lui, il ne reste plus qu'à adopter une législation finale contre le terrorisme, laquelle est qualifiée de loi importante par son homologue turc, a poursuivi M. Billström. S'exprimant sur Twitter mardi, M. Cavusoglu a pour sa part souligné qu'il avait réitéré les attentes de la Turquie concernant l'adhésion de la Suède. "Une coopération efficace contre le terrorisme est indispensable", selon le ministre turc. La Finlande est devenue mardi le 31e membre de l'Otan. Initialement, la Finlande devait franchir le pas conjointement à la Suède, mais Stockholm se heurte toujours au refus de Budapest et d'Ankara. La Turquie estime que Stockholm n'est pas assez sévère à l'égard des "organisations terroristes". Budapest, quant à elle, s'offusque des déclarations suédoises sur l'État de droit en Hongrie. On ne sait pas encore quand les deux pays donneront leur feu vert à l'adhésion de la Suède. (Belga)