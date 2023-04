Euro de gymnastique artistique - La Belgique ambitieuse par équipes à Antalya pour rejoindre "ses" Mondiaux à Anvers

Ils seront six gymnastes (et un réserviste) chez les garçons, elles seront cinq chez les filles (et une réserviste), sans Nina Derwael, forfait pour une blessure à l'épaule. Maxime Gentges (GC Malmedy), Victor Martinez (GC Malmedy), Takumi Onoshima (Athanor), Luka Van den Keybus (St-Niklaas) et Noah Kuavita (Silok Deurne) engageront la Belgique et disputeront les qualifications pour le concours général. Un gymnaste de plus est autorisé en individuel, ce sera Glen Cuyle (Izegem) aux anneaux. Nicola Cuyle (Izegem) est réserve. "Nous sommes confiants et très ambitieux", a confié Gilles Gentges, l'un des deux coaches pour les garçons avec Koen Van Damme, lors de la présentation de la sélection mercredi à Gand. "La priorité sera clairement donnée au concours par pays". Lisa Vaelen (De Gympies Keerbergen), Maellyse Brassart (Passion Herseaux), Jutta Verkest (Gymflex Malines), Aberdeen O'Driscoll (Gym Wardin) et Fien Enghels (Turnkring Grammont) devront faire oublier Nina Derwael. Yléa Tollet (De Gympies Keerbergen) est réserviste. "Si nous pouvions faire un copier-coller de l'entraînement que j'ai vu aujourd'hui (mercredi, ndlr), nous serions très bien placées", a commenté Marjorie Heuls, coach des filles avec Yves Kieffer, enthousiaste avant le rendez-vous en Turquie. "Nous sommes prêtes en tous les cas. L'objectif est de présenter une belle gymnastique et se faire plaisir." (Belga)