Festival d'Avignon 2023: une nouvelle ère, de nouveaux visages

Cette édition (5-25 juillet) convoque 75% de nouveaux noms, sur la quarantaine de spectacles proposés. "On est passionné par les premières fois à Avignon", a expliqué à l'AFP M. Rodrigues. Le festival est "un mariage improbable entre la mémoire, les grands noms établis et le tremplin vers l'avenir". L'une des rares femmes à faire la Cour d'honneur en 77 ans (avec les légendaires Ariane Mnouchkine ou Pina Bausch), Julie Deliquet, connue pour ses adaptations de films, s'appropriera "Welfare", un documentaire de Frederick Wiseman. Cette création montrera une "journée particulière dans la vie des sans-abri, des apatrides, des travailleurs, des mères célibataires et des démunis". Le jour de l'ouverture sera présenté également "G.R.O.O.V.E.", une création de la chorégraphe de hip-hop Bintou Dembélé, qui avait fait sensation en 2019 avec sa chorégraphie des Indes Galantes de Rameau à l'Opéra de Paris. C'est à l'Opéra Grand Avignon qu'elle proposera une déambulation-performance mêlant hip-hop, krump et voguing. Pour cette édition, 55% des spectacles sont portés ou co-portés par des femmes, a précisé M. Rodrigues. Le directeur a en outre lancé l'idée des langues invitées, avec l'anglais à l'honneur cette année. L'édition marquera le retour d'un lieu mythique du festival: la Carrière de Boulbon, située en plein air à une quinzaine de kilomètres d'Avignon et utilisée pour la dernière fois en 2016. Philippe Quesne y créera "Le Jardin des délices", inspiré du tableau de Jérôme Bosch. Parmi les habitués du festival figurent Julien Gosselin, qui présentera une nouvelle pièce-fleuve, "Extinction" (cinq heures), le grand metteur en scène polonais Krystian Lupa ou encore Milo Rau. (Belga)