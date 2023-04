Invasion de l'Ukraine - La Chine peut "jouer un rôle majeur" pour "trouver un chemin de paix", selon Macron

"La Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur" sur le dossier ukrainien, a estimé Emmanuel Macron, en référence à la récente visite du président chinois Xi Jinping à Moscou. "La Chine a affirmé son attachement à la Charte des Nations unies. L'intégralité territoriale, la souveraineté des nations en font partie. Et je crois que les défendre c'est aussi cheminer ensemble et essayer de trouver un chemin de paix." Emmanuel Macron est en Chine pour une visite d'Etat de trois jours. Il espère convaincre Pékin de s'engager davantage contre l'invasion russe en Ukraine et ambitionne de nouer des liens plus étroits avec le géant asiatique, un partenaire commercial essentiel. Le président français a également estimé que l'Europe ne devait pas se "séparer" de la Chine sur le plan économique. "Lorsque je lis la volonté accélérée qui existe de désassocier les grands blocs économiques, la voie que nous portons ces dernières années avec beaucoup d'amitié, de franchise mais d'esprit de responsabilité (...) est une voie réaliste et ambitieuse", a-t-il déclaré. "Il ne faut pas nous désassocier, nous séparer de la Chine", a plaidé Emmanuel Macron, mais "s'engager avec volontarisme pour continuer d'avoir une relation commerciale la Chine". (Belga)