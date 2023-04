Invasion de l'Ukraine - UEFA: pas de décision sur le Bélarus malgré les appels à l'exclusion de députés européens

Le CE de l'UEFA a seulement décidé de retirer au Belarus l'organisation en 2025 de l'Euro féminin des moins de 19 ans mais ses équipes nationales et ses clubs restent autorisés à participer aux compétitions internationales. "J'avais dit que la question serait discutée et j'avais aussi dit que seul le comité exécutif était en mesure de prendre une décision et personne d'autre. Nous avons eu une discussion, nous avons retiré l'organisation du Championnat d'Europe féminin U19. Pour la suite, nous allons étudier la situation et on verra ce que l'on décidera ou pas au prochain comité exécutif le 28 juin", a expliqué Alexander Ceferin. Soutien de la Russie, exclue des compétitions de l'UEFA et de la FIFA en raison de l'invasion de l'Ukraine, le Belarus a débuté les qualifications de l'Euro-2024 avec deux défaites contre la Suisse (5-0) et la Roumanie (2-1) dans le groupe I. Mais une centaine d'eurodéputés de tous bords politiques avaient demandé mi-mars à l'UEFA de lui infliger la même sanction que celle subie par la Russie. "L'UEFA observe les développements inquiétants dont vous parlez dans votre courrier (...) C'est depuis longtemps l'intention de l'UEFA de débattre de la situation du Belarus lors de la prochaine réunion de notre comité exécutif", leur avait répondu Alexander Ceferin, dans un courrier daté du 24 mars dont la chaîne allemande ARD avait eu connaissance. (Belga)