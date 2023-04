ION Hockey League - Thomas Briels rejoint le Braxgata pour les deux prochaines saisons

À 35 ans, Thomas Briels a décidé de faire son retour dans le championnat de Belgique. À l'issue de sa saison et de son contrat aux Pays-Bas auprès d'Oranje-Rood, le champion olympique, du monde et d'Europe rejoindra donc le Braxgata pour les deux saisons à venir. Formé aux Dragons, où il a débuté sa carrière professionnelle, Briels a ensuite connu deux expériences aux Pays-Bas. En 2008, il a quitté la province d'Anvers pour Eindhoven et le club d'Oranje Zwart, où il a remporté le championnat national à deux reprises, en 2014 et 2015, et l'Euro Hockey League en 2015. L'attaquant est alors revenu pour deux saisons aux Dragons, avant de faire le chemin inverse en 2017 et de rejoindre Oranje-Rood, club né de la fusion d'Oranje Zwart et EMHC. Ce sera donc la première expérience en Belgique hors de son club formateur pour l'ancien capitaine des Red Lions, qui avait mis fin à sa carrière internationale en 2021. Il rejoint au 'Brax' un ancien coéquipier en équipe nationale, Loick Luypaert, le capitaine du club. Le Braxgata est actuellement à la 6e place du classement de l'ION Hockey League à cinq journées de la fin de la phase classique. Les Anversois sont à 7 points des Waterloo Ducks et du top 4 synonyme de qualification pour les playoffs. (Belga)