Le corps de Britta Cloetens identifié près de 12 ans après sa disparition

En 2015, un homme a été condamné à 30 ans de prison devant la cour d'assises d'Anvers, mais il a refusé de donner l'endroit exact où il avait laissé le corps. Le 23 avril 2011, Britta Cloetens, alors âgée de 25 ans, a été vue pour la dernière fois à Wilrijk (Anvers). Ce jour-là, elle s'était rendue dans un garage, où Tijl Teckmans travaillait comme vendeur. Lorsque Britta avait refusé de répondre à ses avances, il lui avait claqué le coffre de la voiture sur la tête. Britta n'a pas survécu au coup. Teckmans avait ensuite mis le corps de Britta dans la voiture et, selon lui, avait pris la direction des Ardennes, où il s'était débarrassé du corps. Il n'a toutefois pas pu ou voulu se souvenir de l'endroit exact. La police judiciaire fédérale (PJF) d'Anvers et le service des personnes disparues ont tout mis en œuvre pour retrouver le corps de Britta, mais c'est finalement un chasseur qui a retrouvé les restes humains dans une forêt près de Dinant en décembre 2022. Le service d'identification des victimes a enquêté sur le site et a trouvé d'autres restes du corps. Les tests ADN ont permis de trouver une correspondance aujourd'hui/mercredi avec l'ADN de Britta. Les services d'aide aux victimes ont également communiqué la nouvelle à la famille de Britta ce mercredi. (Belga)