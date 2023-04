Les Belges à l'étranger - Basaksehir, avec Adnan Januzaj, élimine Galatasaray et Dries Mertens de la Coupe

Après un premier but annulé pour hors-jeu côté Galatasaray, la rencontre s'est emballée pour Basaksehir qui a trouvé le chemin des filets grâce à Patryk Szysz (12e). Moins de dix minutes plus tard, Kaan Ayhan remettait les deux équipes à égalité (20e) sur un assist de Mauro Icardi. A la demi-heure de jeu, Basaksehir reprenait l'avantage grâce à Danijel Aleksic (30e). Galatasaray pensait revenir dans la partie sur un but de Dries Mertens mais l'arbitre de la rencontre l'annulait pour une position de hors-jeu. En deuxième période, il ne fallait que quelques minutes à Mauro Icardi pour offrir l'égalisation à son équipe (51e). Mais un quart d'heure plus tard, Patryk Szysz, déjà buteur en première mi-temps, redonnait un avantage définitif à Basaksehir (66e). Adnan Januzaj a commencé la rencontre sur le banc et a eu la chance de disputer le dernier quart d'heure de jeu en montant à la place de Serdar Gurler. De son côté, Dries Mertens, titulaire, a cédé sa place à Baris Yilmaz à la 75e minute. (Belga)