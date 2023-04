Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku cible de cris racistes à Turin, selon son entourage

Le Diable Rouge a égalisé pendant le temps additionnel sur penalty mais a été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve, le doigt sur la bouche. "Les propos racistes envers Romelu Lukaku de la part des supporters de la Juventus sont plus que méprisables et ne peuvent être acceptés", a estimé dans un communiqué Michael Yormark, président de Roc Nation Sports International, agence de management sportif gérant les intérêts de "Big Rom". "Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d'insultes racistes hostiles et écoeurantes. Il a célébré de la même façon dont il avait déjà célébré des buts. Romelu mérite des excuses de la Juventus (...). Les autorités italiennes doivent se servir de cette opportunité pour lutter contre le racisme, plutôt que de sanctionner la victime", a-t-il ajouté. L'entraîneur milanais, Simone Inzaghi, n'avait pas évoqué après le match les injures visant Lukaku. Mais selon la Gazzetta dello sport, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux confirment des insultes racistes envers l'attaquant belge. En septembre 2021, le gardien de l'AC Milan et de l'équipe de France Mike Maignan avait été la cible d'injures racistes à l'occasion d'un match à Turin contre la Juventus. Les incidents racistes ou antisémites sont légion dans les stades italiens. Mardi, la Lazio Rome et l'AS Rome ont été sanctionnées pour des comportements récents de leurs supporters, lors du derby en mars pour les Laziali et contre la Sampdoria dimanche pour les Giallorossi. (Belga)