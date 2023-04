Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku réagit aux insultes racistes: "L'histoire se répète"

Lukaku avait permis à l'Inter d'arracher le nul (1-1) en transformant un penalty dans les arrêts de jeu. Le Diable Rouge a ensuite célébré son but devant les supporters turinois avec un doigt sur la bouche. Des échauffourées s'en sont suivies et Lukaku a écopé d'un second carton jaune, synonyme d'exclusion. "Je l'ai vécu en 2019 et de nouveau en 2023. J'espère que la ligue va cette fois prendre des vraies actions car ce magnifique sport devrait être joyeux pour tout le monde. Merci pour les messages de soutien. F*ck racism", a écrit Lukaku dans un bref message sur les réseaux sociaux. (Belga)