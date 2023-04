Les Engagés dénoncent "la 3e relance du plan de relance wallon"

"De quels projets parle Elio Di Rupo quand il annonce que 92% d'entre eux sont en cours? Uniquement des projets prioritaires pour gonfler les chiffres", a-t-il ajouté en pointant également la prudence des partenaires sociaux qui "formulent des espoirs sur les objectifs mais se refusent à tout commentaire de fond". "Nous nous interrogeons aussi sur l'annonce réitérée de la création de 7.000 places APE dans les crèches alors que la ministre De Bue a récemment indiqué que le gouvernement wallon ne dispose pas du budget et a renvoyé vers ses homologues de la Fédération Wallonie-Bruxelles", a poursuivi le député des Engagés. Le parti déplore enfin "le manque de volontarisme" de la majorité en matière d'environnement et de climat "comme l'a souligné la représentante de Canopéa qui a plaidé pour des mesures plus disruptives". "La relance implique des réformes et pas seulement des budgets, surtout quand on connaît la situation délicate de l'endettement wallon", a conclu François Desquesnes. (Belga)